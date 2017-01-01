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Finike Belediyesi'nden maaş promosyon anlaşması



(Fotoğraflı)



Ali Karataç

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Finike Belediyesi 123 personel için maaş promosyonu anlaşması imzaladı. 3 yıllığına imzalanan protokol ile belediye çalışanları 2 bin 165 TL promosyon hediyesi alacak.

Finike Belediyesi ve Akbank Finike Şubesince 123 personel için 3 yıllığına 266 bin TL'lik promosyon için protokol imzalandı. İmza töreninde Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, "Belediyemizde çalışan Memur, Sözleşmeli personel ve Kadrolu işçilerimiz olan 123 personel için maaş promosyonu protokolü imzaladık. Her personelimiz için 3 yıllık 2 bin 165 TL Bankadan promosyon alacaklar. 123 personelimiz için 266 bin TL promosyon ödenecek" dedi.

(AK-Y)



03.05.2017 18:37:18 TSI

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