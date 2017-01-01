YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Van TSO'da çifte açılış

Van TSO'da çifte açılış



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Van Ticaret ve Sanayi Odasında (Van TSO) düzenlenen 'Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİ OSB) Koordinasyon Merkezi' ile 'Tekstilde İşgücü Yerinden Edinmiş Kişilerle Gelişiyor Projesi'nin açılışını yaptı.

'Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİ OSB) Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, açılan koordinasyon merkezinin ihracata ve hayvancılığa ciddi katkılar sunacağını söyledi. Çiftci, "Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Van için ve bölge için çok önemlidir. Bu yatırımın Van'a büyük bir heyecan katacağına inanıyorum. Ülkemizin küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığında Van önemli bir yere sahiptir. Burada hayvancılık bölgesinin olması da bir o kadar önemlidir. Bugün burada bu bölgenin koordinasyon merkezinin açılışını yapıyoruz. İnşallah kısa sürede Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin temelleri de atılacak" dedi.

Açılışta konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise, koordinasyon merkezinin önemli bir merkez olacağını ifade ederek, ileri ki zamanlarda Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin arazisinin de belirlenip Van'da hayata geçeceğini belirtti.

Çiftci, ardından Çaldıran Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği ve Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar Giyim Sanatkârları Esnaf Odası tarafından düzenlenen "Tekstilde İşgücü Yerinden Edinmiş Kişilerle Gelişiyor Projesi"nin açılışına katıldı.

Çiftci, buradaki konuşmasında ise, tekstilin Van için önemine değinerek, "Van'da tekstilkent kurulduktan sonra İŞGEM ve İş-Kur tarafından eleman yetiştirme konusunda önemli adımlar atıldı. Bunlardan en önemlisi de yerinden göç eden insanlarımızın meslek sahibi yaptırılmasıdır. Bugün burada açılışını yaptığımız projenin de Van için büyük bir katkı sunacağına inanıyorum" diye konuştu.

Çaldıran Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Çetin Yüce ise, proje bütçesinin 220 bin Euro olduğunu ve bu bütçenin 115 bin Euro'sunun kursiyerlere harçlık olarak verileceğini ifade etti.

Açılışların ardından Çiftci ve beraberindekiler, Van TSO aylık olağan kongresine katılmak üzere buradan ayrıldı.

(MD-MSA-Y)



03.05.2017 18:39:22 TSI

NNNN

