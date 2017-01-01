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Kahta ilçesinde kurum amirleri toplantısı yapıldı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:43
Kahta ilçesinde kurum amirleri toplantısı yapıldı
Kahta ilçesinde kurum amirleri toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, başkanlığında ilçe kurum amirleri toplantısı yapıldı.
Kahta Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, İlçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ve kurum amirleri katıldı.
Toplantıda, ilçenin genel durum değerlendirmesi yapılarak ilçenin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri hakkında istişare edildi. Toplantıda kurum amirleri, ilçe yapılan ve yapımı devam etmekte olan yatırımlar ile hazırladıkları projeler hakkı bilgi verdi. İlçede kaçak su kullanımına dikkat çeken Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, "Sorunun eğitimle aşılacağına inanıyorum. Bu konuda, ilçe müftülüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve Kahta Meslek Yüksekokuluna büyük görev düşüyor. Gençlerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Kahta Tarım Mahsulleri Ofisi yük taşıyan tırlar yaklaşık 50 tonluk yük ile şehir içerisindeki yollara zarar veriyor. İlçe trafiğini olumsuz yönde etkiliyor" ifadelerini kullandı.
Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ise sorunların çözümünde, kurum amirlerinin yaptıkları çalışmalarda rutinin dışına çıkmaları gerektiğini söyledi.
(HT-SD-Y)

03.05.2017 18:52:36 TSI
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