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Afyonkarahisar'da 3 Mayıs Türkçülük Günü yürüyüşü

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:52
Afyonkarahisar'da 3 Mayıs Türkçülük Günü yürüyüşü
Afyonkarahisar'da 3 Mayıs Türkçülük Günü yürüyüşü

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'da 3 Mayıs Türkçülük Günü gerçekleştirilen yürüyüş ile kutlandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar İl Başkanlığı ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından organize edilen yürüyüşe çok sayıda kişi katıldı. Mehteran takımı öncülüğünde Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Cami önünde başlayan yürüyüş Anıtparka kadar devam etti. Yürüyüşte Türki Cumhuriyetlerin bayraklarının taşınması da dikkatlerden kaçmadı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiğinin de gözlendiği yürüyüşe eski MHP Afyonkarahisar Milletvekili Kemalattın Yılmaz'da katıldı. Yürüyüş Anıtpark da yapılan basın açıklaması ve mehteran takımının verdiği mini konserin ardından sona erdi.
(GC-

03.05.2017 19:01:58 TSI
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