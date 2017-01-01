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Bingöl'de yol düzenlemesi



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl Valiliği, yeni köprü yapılana kadar Devlet Hastanesi acil girişinin alt kısmındaki servis yolunun, acil durumlarda ambulans, itfaiye ve emniyet araçlarının kullanımına açık, diğer araçların kullanımına kapalı olacak şekilde düzenlendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada,"15.02.2017 tarihli İl Trafik Komisyonu toplantısında, ilimiz Çapakçur deresi üzerinde bulunan köprünün yıkılarak yerine yapım çalışmaları başlanılan köprü ve yol inşaatı süresince, trafik akımının tanzimi ve yönlendirilmesi bakımından yaşanabilecek olumsuzlukların asgari düzeye indirilmesi amacıyla, Bingöl Devlet Hastanesi Acil girişinin alt kısmında servis yolunun, 15.02.2017 tarihli İl Trafik Komisyonunun 'Acil durumlarda ambulans, itfaiye ve emniyet araçlarının kullanımına açık, diğer araçların kullanımına kapalı olacak şekilde geçiş yolunun yapılmasına,' kararı gereği söz konusu servis yolu sivil araçların kullanımına kapalıdır. Yine, İlimiz Kültür Mahallesi Oğuzhan Caddesinin ise Kınalı Caddesi kavşağına kadar olan kısmının geliş gidiş olarak, Kınalı Caddesi kavşağından Yeni Genç yoluna kadar olan kısmının tek yön olacak şekilde şehirden çıkış yolu olarak ayarlanması şeklinde İl Trafik Komisyonu kararı alınmıştır.Yapılan çalışmalarda tek yön olmasına rağmen yeni Genç yolundan Oğuzhan Caddesine giriş yapıldığı, girişlere tabela konulmasına rağmen Acil Güvenlik Yolunun sivil araçlar tarafından kullanıldığı, bu yollarda kazalara sebebiyet verildiği görülmüştür. Trafik akışının düzenli olarak sağlanabilmesi ve trafik cezaları ile karşı karşıya kalmamaları açısından vatandaşlarımızın kurallara uymaları büyük önem arz etmektedir"denildi.

(YA-HİV-Y)



03.05.2017 19:02:11 TSI

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