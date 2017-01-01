YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 'İyi tarım uygulamaları ve sertifikasyon süreci' konulu konferans

'İyi tarım uygulamaları ve sertifikasyon süreci' konulu konferans



(Fotoğraflı)



ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksekokulunda 'İyi tarım uygulamaları ve sertifikasyon süreci' konulu konferans düzenlendi.

Kahta Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen konferansa Kahta MYO Müdürü Doç. Dr. İlkan Ali Olgunoğlu, Müdür Yardımcısı Cavidan Gül Varış, öğretim üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferansta, Akademi Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Kuruluşu Yetkilisi Tuna Gül, tarımsal ürünlerin sertifikalandırmasının üretici, tüketici ve insan sağlığı açısından önemine dair bilgi verdi.

Program, Akademi Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Kuruluşu Yetkilisi Tuna Gül'ün iyi tarım uygulamaları, organik tarım başvuru süreci ve sertifikasyon sürecine dair bilgi vermesiyle sona erdi.

(HT-OE-Y)



03.05.2017 19:06:19 TSI

NNNN

