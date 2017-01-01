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Gaziantep'te bilim fuarı sergisi



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Orhan Erkılıç

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Tübitak 4006 Bilim Şenliği' sergisi açıldı.

Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TÜBİTAK 4006 Projesi kapsamında toplamda 20 projeyi sergiye açtı. Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı'nın da katıldığı programda sergilenen icatlar ilgi gördü.

Gerçekleştirilen TÜBİTAK projeleri ile birlikte öğrencilere araştırma ruhunun kazandırılmaya çalışıldığını söyleyen Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Vekili Mehmet Kar, "TÜBİTAK'ın proje sergisinde biz ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl 45 ürün sergilemiştik. TÜBİTAK'ın projeleri 20 ile sınırlandırmasından dolayı toplamda 20 proje oluşturduk ve sergiye açtık. Amacımız öğrencilerin sadece derslerinde değil bilimsel üretkenlikle de kendilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Biz 20 proje sergiledik ancak asıl projemiz 21. Projeydi. Bu projemiz öğrencilerimizi telefon, bilgisayar, televizyon başından kurtarıp onları sosyalleştirme alanındaydı. Öğretmenlerimizin özellikle eski çocuk oyunları alanında ciddi çalışmaları oldu. Eski oyunlarda öğrencilerimizin üzerinin kirlendiğini yeni dönemde ise öğrencilerimizin bilinçlerinin kirlendiğini gördük. Bu kapsamda hocamız bir proje geliştirdi. Bu kapsamda yaşlı insanlarımız ile işadamlarımız ile röportajlar gerçekleştirildi. Bu projemizi seneye çok daha iyi geliştirerek sergilemeyi de düşünüyoruz. Sergimizi Cuma gününe kadar açık tutmayı düşünüyoruz. Tüm vatandaşlarımız ve velilerimiz davetlidir" ifadelerini kullandı.

Program öğrencilerin buluşlarını ziyaretçilere tanıtması ile son buldu.

(OE-Y)



03.05.2017 19:06:30 TSI

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