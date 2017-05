YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ebeler: Hayatı Tutan Eller

SAMSUN (İHA) - 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü kapsamında düzenlenen "Hayatı Tutan Eller" programı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesinin önderliğinde, OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUVAM) ve Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğünün katılımıyla gerçekleştirildi.

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'ndaki programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcıları; Doç. Dr. Zeliha Koç ve Yrd. Doç. Dr. Umut Aykut, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Faruk Tan, Ebelik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Serap Topatan, Samsun Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, SUVAM Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Şebnem Kayan, SUVAM Çocuk Hastalıkları Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Yeşim Ateş, Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Bakım Hizmetleri Müdürü Şule Akçay, akademisyenler, ebeler, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.



"Simülasyon cihazımızla mezunlarımızın kalitesi artacak"

"Hayatı Tutan Eller" programının açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Serap Topatan meslek bilinci geliştirme ve farkındalık konusunda mücadele verdiklerini belirterek, "Mesleki kimliğimize sahip çıkıyoruz. Türkiye'de ebeliğin gelişiminde çok da kötü durumda değiliz. Türkiye'de ebelikle ilgili yüksek lisans ve doktora programları çok yaygın değil. Biz de üniversitemizde yüksek lisans programının açılması başvurumuzu yaptık, umarız açılır. Fakültemizde, Türkiye'de sadece 10 üniversitede bulunan interaktif bir simülatöre sahibiz. Bu cihazı Rektörlüğümüzün desteğiyle edindik, bu anlamda çok şanslı ve mutluyuz zira bu simülatör hem öğrencilerimizin için çok faydalı olacak hem de mezunlarımızın kalitesini arttıracak. Mezunlarımızın kalitesinin artması da toplum sağlığının artması demek. Bu program için gerçekten çok yoğun çaba sarf ettik. Umarız hedefine ulaşmış olur" dedi.



"Her koşulda büyük fedakârlık"

Ardından söz alan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zeliha Koç da cerrahi bir operasyon nedeniyle programa katılamayan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nermin Kılıç'ın mesajını paylaştı. Dekan Kılıç mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hayatın başlangıcındaki sabır, güven, sevgi ve gücün sembolü olan, her koşulda büyük bir fedakârlık örneği sergileyerek insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin mesleklerini icra etmek için çalışan, yaşama güzellik ve değer katan, 'hayatı tutan eller'in sahibi siz kıymetli ebelerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum. Sağlığın, huzur ve başarıların tüm yaşamınızda size hep eşlik etmesi dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Koç da Sağlık Bilimleri Fakültesine kazandırılan simülatörün önemine değinerek, "Ülkemizde ebelik bölümlerinin bulunduğu yüksekokul ve fakültelerin birçoğunun ebelik laboratuvarında bulunmayan simülatörü fakültemize kazandıran Sayın Rektörümüze şahsım, hocalarım ve öğrencilerim adına teşekkürü bir borç biliyorum. Programa katılımlarınızla bizlere onur verdiniz" şeklinde konuştu.

Kurum olarak ebelerle ilgili çeşitli etkinlikler düzenleyip son 2 yıldır da onları doğum yaptırdıkları anne ve çocuklarıyla buluşturduklarına dikkat çeken Samsun Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç ise ebeler için kendi yazmış olduğu şiiri katılımcılarla paylaştı.



"Ebelik eğitimini fazlasıyla önemsiyoruz"

Samsun Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu da konuşmasında halk sağlığının çok geniş bir alanı kapsadığını belirterek özellikle anne ölümleri ve sezaryenle doğum üzerinde durdu. Halk Sağlığı Müdürü Kasapoğlu devamında da "Maalesef ebelik kayboluyor. Samsun'da toplam 18 bin doğumun yüzde 63'ü sezaryenle, yüzde 37'lik oran ise normal şartlarla oluyor" diyerek kötü bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi. Bu anlamda sağlık camiasının ebelere çok ihtiyacı olduğunu belirten Kasapoğlu, "Örneğin özel hastanelere bile gittiğinizde normal doğum ünitelerini göremezsiniz, hemen hepsi ameliyathane formatında. Hatta uzman hekimler bile normal doğumu göremiyor. O nedenle normal doğumhane ve usta ebelere şiddetle ihtiyacımız var. Ebeler olmazsa olmazımız. Sağlık Bilimleri Fakültemizdeki ebelik eğitimini de bu açıdan fazlasıyla önemsiyoruz." ifadelerine yer verdi.



"Sağlık okuryazarlığı farkındalığını arttırmamız gerekiyor"

Ebelik meslek bilincinin ve bu mesleğin güçlendirilmesinin hayatiyetine vurgu yapan Dr. Kasapoğlu, anne ve bebek ölümlerinin sağlık göstergelerinin önemli kriterleri arasında olduğunu kaydederek devamında şöyle konuştu: "Sağlık Bakanlığı olarak anne ve bebek ölümlerinin ciddi oranda önüne geçtik. Mesela Samsun bazında bebek ölüm oranı binde 5 civarında. İşte hayata ebelerin elleriyle tutunuyoruz. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ebelerin eğitimi ve ücretlendirilmesine dönük çalışmalar yapıyor. Gündemimizde sağlık okuryazarlığı var. Ancak şunu belirtmeliyim ki, ne yazık ki sağlık okuryazarlığı konusunda tablo kötü. Bu olumsuz tablo hem sağlık camiası içerisindeki hem de vatandaşa sunduğumuz sağlık okuryazarlığını kapsıyor. Bunu da hep birlikte çözmemiz gerekiyor."

Konuşmasında eğitim ve sağlığın kalkınmışlığın önemli ölçütlerinden olduğunu belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise "Hakikaten bizim kalkınmışlıkta istediğimiz, özlediğimiz sıraya çıkamamamızın ana sebeplerinden birisi anne ve bebek ölümleri. Bu nedenle ebeler olarak mesleğinizin toplum nezdindeki kıymetini bilmenizi istiyorum. Bu ilgi ve farkındalığın da sadece Ebelik Haftası ile sınırlı olmasını istemiyorum açıkçası. Çünkü sizler bunun en iyisine layıksınız. Bu vesileyle Ebeler Günü'nüzü tebrik ediyorum. Yılın her anında iyi işler yapmanızı ve hayırla anılmanızı temenni ediyorum. Hocamın da dediği gibi simülatörle de inşallah eğitimin kalitesine katkı sağlarız. Bazen gücümüz yetiyor, bazen yetmiyor ancak bizler bütün samimiyetimizle her zaman yanınızda olacağız" ifadelerini kullandı.



Doğum simülasyonu izlendi

Konuşmaların ardından program, Dünya Ebeler Konfederasyonu'nun ebelik eğitimi için önerdiği ve OMÜ'nün bilimsel altyapı projesi kapsamında desteklenen "Maternal ve Neonatal Bilgisayar İnteraktif Simülasyon Sistemi" hakkında Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Birsen Altay bilgilendirici bir sunum yaptı.

Programın öğleden önceki son bölümünde ise Ebelik Bölümü Öğr. Gör. Neşe Karakaya'nın öğrenciler eşliğinde gerçekleştirdiği doğum simülasyonu da katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

"Hayatı Tutan Eller" programı öğleden sonra da Yrd. Doç. Dr. Serap Topatan'ın "Günümüzde Ebelik" ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ebelik Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Zümrüt Yılar Erkek'in "Doğum Ağrısı Kontrolünde Alternatif Bir Yöntem-Refleksoloji" adlı konferanslarıyla devam etti.

03.05.2017 19:07:19 TSI

