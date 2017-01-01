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Dörtyol Bedenselsel Engellier, 2. Lig'e çıktı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:01
Dörtyol Bedenselsel Engellier, 2. Lig'e çıktı
Dörtyol Bedenselsel Engellier, 2. Lig'e çıktı

(Fotoğraflı)

Necati İvgin
HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren "Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği" basketbol takımı 2. Lig'e çıkmanın heyecanını yaşıyor.
TBESF Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi C Grubu'nda mücadele eden Dörtyol Bedensel Engelliler Spor Kulübü gurubunu yenilgisiz tamamlamasının ardından Antalya'da yapılan T.S. Basketbol Bölgesel Lig Yükselme müsabakaları Play-Off karşılaşmalarında ikinci olarak bir üst lige çıkan tek ilçe takımı olarak döndüler.
Aldıkları kupayla ilçeye dönen Bedensel Engelliler Spor Kulübü oyuncuları çiçeklerle karşılandı. Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Hatay Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Tansel Demirel, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Selçuk Kayhan oyuncuları ziyaret ederek başarılarından dolayı kutladı.
Dernek Başkanı Perihan Peker, "Grubumuzu yenilgisiz olarak tamamladık. Zorlu rakiplerimiz karşısında Play-Off maçlarında kısıtlı imkanlarımıza rağmen burada da takımımız ikinci olmayı başardı. Gelecek sezon tekerlekli basketbol 2. Ligi'nde mücadele edeceğiz. Öncelikle takım oyuncularımı kutluyor, başarımızı bizlere destek olanlara armağan ediyorum" dedi.
2. Lig'e yükselen takımı başarılarını ilçe merkezinde araç konvoyu oluşturarak kutladılar.
(NCT-Y)

03.05.2017 19:11:01 TSI
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