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Başkan Şahin, Fahri Kasırga ile görüştü

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:14
Başkan Şahin, Fahri Kasırga ile görüştü
Başkan Şahin, Fahri Kasırga ile görüştü

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile görüştü.
Görüşmede bir önceki dönem HSYK Başkan Vekili ve Yargıtay 6. Ceza Daire Başkanı Bafralı Celal Altunkaynak da hazır bulundu. Başkan Şahin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga'ya, Bafra ilçesinin problemlerini ve projelerini aktardı.
Başkan Şahin, Ankara'da yaptığı ziyaret hakkında şu bilgileri verdi: "Bafra olarak büyük bir aileyiz anlayışı ile hareket ediyoruz. Bu anlayışımıza hem Bafra'daki hemşehrilerimiz hem de dışarıdaki tüm Bafralılar katkı yaparak katılmaktadır. Her platformda ilçemize yeni değerler katmak için gayret ediyoruz. Projelerimiz yerel imkanları aşan projelerdir. Bu nedenle iş birliği ve destekler gerektirmektedir. Bunları hayata geçirmek için çok sık olarak Ankara'ya gitmekte ve görüşmeler yapmaktayız. Bu gidişimizde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga Bey ile görüşmede bulunduk. Başka temaslarımızda oldu. Genel Sekreterimizi ziyaretimizde HSYK bir önceki dönem başkan vekilimiz Yargıtay 6. Ceza Dairesi Başkanımız Celal Altunkaynak Bey de bizimle oldu. Cumhurbaşkanı Genel Sekreterimiz Fahri Kasırga Bey'e Baframızı ve problemlerimizi anlattık. İlçemizde düşündüğümüz projeleri aktardık. Önceden planlanmış ve programa alınmış çok güzel ve faydalı bir görüşme oldu."
(ŞU-SLH-Y)

03.05.2017 19:22:58 TSI
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