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Korgeneral Çetin'den Vali Toprak'a ziyaret

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:25
Korgeneral Çetin'den Vali Toprak'a ziyaret
Korgeneral Çetin'den Vali Toprak'a ziyaret

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.
Korgeneral Arif Çetin beraberinde Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ile birlikte Vali Toprak'ı ziyaret ettiler. Valilik şeref defterini imzalayan Korgeneral Çetin, daha sonra makama geçerek Vali Toprak'la bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, Korgeneral Çetin ve beraberindekilere teşekkür etti.
(EKİP-ŞAK-Y)

03.05.2017 19:34:08 TSI
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