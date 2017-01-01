Sebze halinde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 1 kişi serbest bırakıldı
(Fotoğraflı)
Alpaslan Çelik
KARABÜK (İHA) - Karabük Sebze ve Meyve Halinde yaşanan ve 5 deponun kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili olarak gözaltına alınan 1 kişi serbest bırakıldı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri 30 Nisan gecesi Karabük Sebze ve Meyve Halinde meydana gelen yangınla ilgili olarak C.K. (39) isimli şahsı gözaltına aldı.
Emniyet ifadesi alınan C.K (39) isimli şahıs çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakıldı.
(AÇ-ÖZ-Y)
03.05.2017 19:35:45 TSI
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