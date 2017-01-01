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Tokat'ta 3 Mayıs Türkçülük günü

- Tokat'ta "3 Mayıs Türkçülük Günü" dolayısı ile ülkücüler ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüş yaptı.



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat'ta "3 Mayıs Türkçülük Günü" dolayısı ile ülkücüler ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüş yaptı.

Gaziosmanpaşa Stadyumu önünden başlayan yürüyüşe ellerinde Türk Bayrakları ile katılan ülkücüler "Ülkücü irade ocaklarda yaşıyor", "Vatan sana canım feda", "Milliyetçi Türkiye" sloganları attı. Mehteran ekibinin önderliğinde Gaziosmanpaşa Bulvarında yapılan yürüyüşte polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Meydanında sona eren yürüyüş sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kafkas ekibinin gösterisinin arından konuşma yapan Tokat Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Ersagun Dalan, 3 Mayısın Türk Milliyetçilerinin ilk defa sivil muhalefet olarak kendilerini gösterişi, Türk Milliyetçilerinin Türk milletinin kırmızı çizgileri olduğunu ve kutsallarını yaşatma konusunda kararlı olduklarını takdire şayan bir mücadele ile kanıtlaması olduğunu söyledi. Başkan Dalan'ın konuşmasının ardından düzenlenen etkinlik sona erdi.

(Nİ-GF-Y)



03.05.2017 20:06:18 TSI

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