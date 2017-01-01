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Uşak'ta cezaevi firarisi yakalandı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 00:08
Uşak'ta cezaevi firarisi yakalandı

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak polisi, cezaevi firarisi F.E. isimli şahsı yakalayarak tutuklanmasını sağladı.
Edinilen bilgiye göre, 28 ayrı suç kaydı bulunan ve 5 değişik suçlardan toplam 8 yıl 11 ay hapis cezası ve 3 bin 900 TL para cezası ile cezaevinde 2 yıl 1 ay yattıktan sonra firar eden F.E isimli şahsı yakaladı. Suç makinesi zanlı Adli Makamlara çıkarılan "şahıs yakalama emrine" istinaden tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
(EÖ-MB-Y)

04.05.2017 00:17:48 TSI
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