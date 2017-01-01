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Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor



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KAYSERİ (İHA) - Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Battalaltı diye tabir edilen yerde uyuşturucu satıcılarına karşı operasyon yapıldığı öğrenildi. Yapılan operasyonda, Ö.B.(41), H.K.(30), F.Ç.(19), A.Y.(25), S.Y.(18), Y.G.(21) ve S.S.Ç.E.A.'nın (17) yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Yakalanan şahısların üst aramalarında ve araçlarında yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 4.00 gram metamfetamin, 21.00 gram bonzai, 3 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait şarjörlerle 80 adet fişek 1 adet kırma 1 adet otomatik av tüfeği ile bu tüfeklere ait 50 adet fişek ve 1 adet heykel ile 1 adet üzerinde çeşitli simgelerin bulunduğu tarihi eser ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan A.Y,(25), S.Y,(18), Y.G,(21), ve S.S.Ç E.A.(17) isimli şahıslara Uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan Ö.B.(41), H.K.(30), F.Ç.(19) isimli şahıslara ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.

(AÖ-Y)



04.05.2017 07:52:10 TSI

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