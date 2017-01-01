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Aydın'ı temsil edecek kadın çiftçiler belirlendi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 07:49
Aydın'ı temsil edecek kadın çiftçiler belirlendi
Aydın'ı temsil edecek kadın çiftçiler belirlendi

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın'da genç girişimci kadın çiftçiler tarafından hazırlanan projelerin değerlendirmesi tamamdı. değerlendirme sonucundan Aydın'ı temsil edecek kadın çiftçiler belli oldu.

18-40 yaş genç kadınlara yönelik İŞKUR işbirliği kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi alan 74 kadın çiftçi tarafından hazırlanan projelerin değerlendirmesi tamamlandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi" kapsamında Aydın'da 74 kadın çiftçi tarafından hazırlanan projeler değerlendirilirken, en yüksek puanı alan üç proje belli oldu.
Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü beş kişilik jüri değerlendirmesi sonucunda, Aydın'ın Kuyucak ilçesinden Gizem Ünal "Cennetten Gelen Tatlar" projesi ile birinci, yine Kuyucak ilçesinden Yasemin Korkut "Sağlıklı Kalpler" projesi ile ikinci, Köşk ilçesinden Hafize Altınay "Sanayi Tipi Kestane İşleme Tesisi" projesi ile üçüncü oldu.
Mayıs ayı içerisinde Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce düzenlenecek Proje Pazarı ve Sertifika Dağıtım töreninde teşvik ödülü olarak birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin TL para ödülü verilecek.
Dereceye giren projeler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının belirleyeceği bir tarihte Aydın'ı temsil edecek ve 16 ilin projeleriyle yarışacak. Proje finalinde dereceye giren projelere minimum 20 bin TL ile maksimum 40 bin TL destekleme verilecek.
(OD-MB-Y)

04.05.2017 07:58:39 TSI
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