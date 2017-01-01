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Tekstil programı öğrencileri sektörü yerinde inceledi



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Meslek Yüksek Okulu Tekstil programı öğrencileri eğitimini aldıkları sektörü yerinde inceledi.

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksek Okulu (MYO) Tekstil Programı öğrencileri, akademik bilgiyi sektördeki uygulamalarla birleştirmek amacıyla Öğretim Görevlisi Ali Erdinç ve Öğretim Elemanı Hasan Arabacı'nın öncülüğünde Söke ilçesinde faaliyet gösteren tekstil firmasına teknik gezi gerçekleştirdi.

Firma çalışanlarından önce kısa bir eğitim alan öğrenciler iplik oluşum evrelerini, kumaşın terbiye ve boyanması işlemlerini yerinde inceledi. Her bir aşama ile ilgili ayrıntılı bilgi alan öğrenciler kumaşın ortaya çıkış öyküsüne tanıklık etti. Son olarak tesisin konfeksiyon bölümünü gezen öğrenciler dünyanın en kaliteli gömlek kumaşının üretimini gerçekleştiren ve bu kumaşı dünyanın lider tekstil markalarına satan tekstil firmasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Nazilli Meslek Yüksek Okulu öğrencileri mesleki kariyerleri için oldukça faydalı bu teknik gezinin ardından tekstil firmasının misafiri olarak tesislerde çalışanlarla birlikte yemek yedi. Teknik gezi, Kuşadası'na yapılan kültür gezisi ile son buldu.

(MB-Y)



04.05.2017 07:59:03 TSI

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