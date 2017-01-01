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Tabanca iskeletleri ile yakalanan zanlılardan biri tutuklandı



KAYSERİ (İHA) - Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki ayrı eve yapılan baskında çok sayıda silah ile kesici ve delici aletle yakalanan iki zanlıdan biri çıkarıldığı mahkeme tarafgından tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada iki ayrı adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 25 adet çeşitli markalarda tabanca iskeletleri, tabancalara ait çok sayıda namlu, şarjör, kesici ve delici alet ele geçirilmiş E.E. ve Y.K. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Haklarında işlem yapılan zanlılardan, 5 ayrı suçtan aranması olan Y.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(AÖ-Y)



04.05.2017 08:00:22 TSI

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