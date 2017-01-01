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Kadınlara estetik ve güzellik semineri



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, kadınlara güzellik ve estetik konularında seminer verdi.

Kocasinan Akademi etkinlikleri kapsamında düzenlenen seminerde, Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, tırnak mantarları, akneler, cilt bakımı ve modern uygulamalar hakkında bilgiler verdi. Kadınların en çok şikayetçi olduğu konuların başında akneler ya da sivilcelerin geldiğini belirten Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, 'yağ bezinin iltihabı' olarak tanımlanan sivilcenin, kuru cilt tipine sahip insanlar dışında herkeste görülebileceğini söyledi.

"Ergenlikten önce sivilce görülmez"

İnsanların, sivilce ile yağ bezelerinin çalışmaya başladığı ergenlik döneminden itibaren tanıştığını ifade eden Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, "O nedenle bebekken, çocukken herkesin yüzü çok güzel bebek gibi diyoruz. Ergenliğe kadar yağ bezeleri çalışmadığı için cilt pürüzsüz, tek renk ve parlak oluyor. Ancak bu, ergenlikte ille de sivilce olacağı anlamına gelmiyor" dedi.

"Geleneksel usül banyo alışkanlıkları önemli"

Sivilcenin tüy olan deri yüzeyinde meydana geldiğini kaydeden Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, gözenekleri tıkanmış dolayısıyla yeterince temizlenmemiş derilerde sivilcenin daha çok görüldüğüne dikkat çekti. Gözeneklerin deri döküntüleri, çevresel etkenler gibi faktörlerle tıkandığını belirten Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, yıkanmak ve temizlenmenin önemli olduğunu vurguladı. Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, "Şimdi insanlar her gün ıslanıyor, artık yıkanmıyorlar. Duş alıyor ama kimsenin kese yaptığı yok liflendiği yok, terlediği yok, derisini değiştirdiği yok yani o nedenle sivilceler çok arttı. Beslenme ve hormonal etkenler de sivilcelerin oluşumu için önemli bir etken. Örneğin kafeinli içecekler sivilce oluşumunda önemli bir rol oynuyor. Çünkü kafein yağ bezelerini çok çalıştırıyor, bu nedenle günde 2 defadan fazla kafein tüketmemek gerekir. Ancak beslenme ile sivilcenin doğrudan ilgisi yok. Normal ölçüde yenildiği zaman sivilce oluşumu görülmez" diye konuştu.

"İç Anadolu iklimi cilt kuruluğu nedeni"

Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, bunun yanı sıra, yaşlanmaya karşı cildi nemlendirmenin de önemli olduğunun altını çizdi. 25 yaşından sonra, cilt tipine uygun nemlendirici kullanımını öneren Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, İç Anadolu Bölgesinde, iklimsel nedenlerden dolayı cilt kuruluğu probleminin fazla görüldüğünü sözlerine ekledi.

Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, konuşmasının ardından, katılımcıların sorularını yanıtladı.

(SK)



04.05.2017 08:54:29 TSI

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