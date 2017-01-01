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Kırıkkale'de yıl sonu etkinliği



(Fotoğraflı)



KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de özel bir lise, düzenlediği sene sonu müsameresi ile 2016-2017 eğitim dönemine veda etti.

Özel Üçgen Lisesi'nin yıl sonu etkinlikleri Kırıkkale Kültür Merkezi gösteri salonunda gerçekleşti. Öğrenciler düzenledikleri gösterileriyle etkinliğe gelen konuklara eğlenceli anlar yaşattı. Tiyatro, şiir, müzik ve dans alanlarında hazırladıkları eserleri sahneye koyan öğrenciler, anne babaları ve diğer konuklara gösterilerini sergileme heyecanı yaşadılar. Özellikle Yeşilçam uyarlamaları "Cici Kızlar" ve "Beyaz Kelebekler" gösterileri izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Gösteri öncesi söz alan okul müdürü Serap Şimşek, bu senenin kurumları ve öğrencileri adına istedikleri gibi geçtiğini ve her sene olduğu gibi bu sene de hedeflerini daha da yükselttiklerini söyledi.

(MT-SLH-Y)



04.05.2017 09:01:00 TSI

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