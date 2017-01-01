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Hakkari'de 'Çiçekler Solmadan' projesi



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari TOBB Mesleki Eğitim Merkezi tarafından yürütülen "Çiçekler Solmadan" projesinin tanıtımı devam ediyor.

Hakkari TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş ve beraberindekiler, bir süre önce düzenledikleri toplantıyla "Çiçekler Solmadan" projesini kamuoyuna tanıtılmıştı. Projenin yasal temsilcisi olan Müdür Karataş ve beraberindeki proje ekibi; İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, HATSO Başkanı Servet Taş, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, Hakkari İş-Kur Müdürü Ahmet Kızılkaya ve göç mağduru aileleri ziyaret ederek, "Çiçekler Solmadan" projesi hakkında detaylı bilgiler verdiler.

Ziyaret ettikleri kurumların yetkililerine değişik hediyeler takdim eden proje ekibi, daha sonra Hakkari Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü okuyan öğrencileri ziyaret ettiler.

Proje hakkında bilgi veren Müdür Karataş, Hakkari'de çalıştırılan çocuk işçiliğinin önlenmesinin önemine vurgu yaptı. Çocuk işçiliğinin yaşanmasının en büyük sebebinin ekonomik sorunlar olduğunu ifade eden Karataş, proje kapsamında çocuğu çalışan ebeveynlere mesleki kurslar verileceği, ebeveynlerin mesleki bilgi, beceri ve yeterliliklerinin arttırılacağı ve istihdam edilebilirliklerinin geliştirilebileceği konusunda ziyaret ettikleri yerlerde dile getirdiklerini söyledi. Karataş, "Yürüttüğümüz proje kapsamında Metal Teknolojileri, Kaynakçılık Kursu, Sıhhi Tesisat Kursu, Seramik Karo Kaplama Kursu, Yöresel Kilim Dokuma Kursu, Yöresel Kıyafet Dikimi Kursu, Bilgisayar ve Web Tasarımı Kursu açtık. Çevre yolu üzerinde bulunan bir binanın 4 katını proje kursları için kiraladık. 4 kursumuz 1 Mart 2017 tarihi itibariyle bu adreste faaliyet gösteriyor. Yöresel kıyafet dikimi kursu ve bilgisayar kursu ise okulumuz atölyelerinde faaliyet gösteriyor" dedi.

(FT-MSA-Y)



04.05.2017 09:09:26 TSI

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