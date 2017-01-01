Sultan Sazlığı'na Ziyaretçi Akını
(Fotoğraflı)
KAYSERİ (İHA) - Develi'nin Sindelhöyük mahallesi Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi baharın gelmesiyle ziyaretçi akınına uğradı.
Sindelhöyük mahallesi Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi'ne akın eden çok sayıda vatandaş yoğunluktan yer bulamadı. Doğa harikası olan Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme merkezi gelin ve damatların fotoğraf çektirmek için tercih yeri oldu. Sultan Sazlığına gelen ziyaretçiler kayık turu, at biniciliği, fayton turu ve doğa harikasında yürüyüş yapma imkanı buldu.
(AÖ-Y)
04.05.2017 09:11:46 TSI
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