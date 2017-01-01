Mersin'de elektrik kesintisi
MERSİN (İHA) - Mersin'in Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla ve Toroslar ilçelerinde cumartesi günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Mayıs Cumartesi günü, Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi 65138, 65103, 65111, 65128, 65140, 65107, 65113 ve 65142 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Anamur ilçesi Ören Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Çamlıyayla ilçesi Sebil Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Gözne Mahallesi Atatürk Caddesi ve 427 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
(ELF-Y)
04.05.2017 09:19:49 TSI
NNNN