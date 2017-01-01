Uşak'ta 88 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı
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Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak polisi, hakkında 88 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki suç makinesini yakaladı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı titiz çalışmada; hakkında 88 adet suç kaydı bulunan, B.U.G (19) isimli şahsı yakaladı. Şahsın üst aramasında üzerinde bin 500 TL ile 1 adet evden çalmış olduğu bilezik ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.G.U (19) hakkında, adli tahkikat başlatıldı.
(EÖ-MB-Y)
04.05.2017 09:24:31 TSI
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