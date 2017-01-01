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Musabeyli hızlı satranç turnuvası yapıldı



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde hızlı satranç turnuvası yapıldı

Musabeyli Hızlı Satranç turnuvası, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı'nın açılış hamlesi ile başladı. Musabeyli İlçesi Halk Eğitim Merkezi Salonunda yapılan turnuva, 1 kategoride toplam 41 sporcunun katılımı ile tamamlandı. Dereceye giren sporculara hediyelerini ve ödüllerini Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mecit Özdağ, Musabeyli İlçe Spor Müdürü Cevdet Polat ve Satranç İl Temsilcisi Gönül Çelen verdi.

Çekişmeli gecen maçlar sonucunda turnuvanın birincisi Yusuf Yılmaz, Musabeyli YİBO, ikincisi Barış Can şahin Karacaoğlan Ortaokulu, üçüncüsü Zeliha Nur Arzık 75.Yıl Ortaokulu oldu.

(MAD-SD-Y)



04.05.2017 09:30:41 TSI

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