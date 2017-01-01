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Spor turnuvaları ödül törenleri gerçekleşti

04 Mayıs 2017 Perşembe, 09:28
Spor turnuvaları ödül törenleri gerçekleşti
Spor turnuvaları ödül törenleri gerçekleşti

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesinde devam eden 22. Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleşen voleybol, tenis, masa tenisi ve satranç müsabakaları sona erdi.

Personel ve öğrenci olmak üzere iki kategoride düzenlenen masa tenisi turnuvasında Tıp Fakültesi Öğrencisi Sercan Sivlim birinci, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Şahabettin Karabulut ikinci, Aydın İktisat Fakültesi öğrencisi Cihan Kurt üçüncü olurken; personel kategorisinde Veteriner Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Aykut Üner, Prof. Dr. Murat Sarıerler ve Prof. Dr. Hasan Eren sırasıyla dereceye giren isimler oldu.

Tenis turnuvası madalya töreninde kadınlarda Necla Akça (BESYO) Ümmühan Belkırat (Sağlık Bilimleri Fakültesi) ve Şebnem Sevindi'ye (Eğitim Fakültesi) madalyalarını Şenlik Yürütme Kurulu Üyesi Okt. Hüseyin Büyükçoban ile SKS Spor Şube Müdür V. Orhan Çınar verdi. Erkeklerde dereceye giren sporcular Murat Can Düzen (BESYO), Emre Bulut (Fen Edebiyat Fakültesi) ve Mustafa Kılıç (Tıp Fakültesi) oldu.

Voleybol turnuvası sonucunda kadınlarda birinci Hemşirelik Fakültesi, ikinci Tıp Fakültesi, üçüncü Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olurken; erkeklerde Tıp Fakültesi birincilik, Turizm Fakültesi ikincilik, Fen-Edebiyat Fakültesi üçüncülük ödülünü aldı. Üçüncü olan takımların kupa ve madalyalarını SKS Spor Şube Müdür V. Orhan Çınar, ikinci olan takımların kupa ve madalyalarını Aydın Voleybol İl Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Esin Ergin verirken, birincilere ödüllerini Şenlik Spor Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Reşat Kartal verdi.

Satranç turnuvasında birinci olan Mert Hüseyin Girgiç (Tıp Fakültesi), ikinci olan Ahmet Olca (ASHMYO) ve üçüncü olan Ege Demir'e (Tıp Fakültesi) madalya ve ödülleri Satranç İl Hakemi Erhan Çınkır tarafından verdi. Ödül törenleri toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
(MB-S)

04.05.2017 09:37:50 TSI
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