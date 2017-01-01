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Belediyelerdeki sorumluluk ve yetki karmaşası halkı perişan etti

04 Mayıs 2017 Perşembe, 09:29
Belediyelerdeki sorumluluk ve yetki karmaşası halkı perişan etti
Belediyelerdeki sorumluluk ve yetki karmaşası halkı perişan etti
- Bu mahallede astım hastaları sokağa çıkamaz hale geldi

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin ardından büyükşehir olan Aydın'da Büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasında yaşanan yetki ve sorumluluk karmaşası vatandaşları adeta canından bezdirmeye başladı. İncirliova Sandıklı Mahallesi Sandıklı caddesi üzerinde vatandaşlar tozdan sokağa çıkamaz olduklarını belirterek "Cadde kimin sorumluluğunda ise artık derdimize çare bulsunlar. Astım hasatları sokağa çıkamadığı gibi ölmemek için evlerini terk etmeye başladı" diyerek yetkililerden yardım istediler.
Hangi konuda nereye başvuracaklarını bilemediklerini belirten vatandaşlar, "Ödenen her tülü vergi ve harcın sahibi belli ama şikayetçi olduğumuz durumlarda hiçbir sorumlu bulamıyoruz. Sanadıklı Mahallesi Sandıklı caddesi üzerinde oluşan aşırı toz nedeniyle kapı pencere açamadığımız gibi, kapıdan çıktığımızda yoldan geçen bir araç nedeniyle adeta kum banyosu yapar hale geldik. Sorumlusu kim ise bizi bu çileden kurtarsın. Havalar daha da ısınırsa bu mahalle yaşanmaz hale gelecek" diye konuştular.
Sandıklı'nın Aydın'ın en sakin huzurlu bir mahallesi iken bir anda en sıkıntılı mahallesine dönüştüğünü belirten sakinlerden İrfan Yaltırık, Dildar Açış, Fatma Nur Şen, Sare Yılmaz ve Müge Açış, "İki aydır adeta çile çekiyoruz. Ne evde durabiliyoruz ne de evden dışarı çıkabiliyoruz. Mahallede hiç kimse balkonuna çamaşır asamaz hale geldi. Bakkala gidip gelsek bile üstümüzü başımız kumdan batıyor. Sokağa çıktığımızda yoldan bir araç geçmesin diye dua eder hale geldik. Sorunun çözülmesi için başvurmadığımız yer kalmadı. İncirliova Belediyesi'ne gidiyoruz, büyükşehir'e gönderiyorlar. Büyükşehir Belediyesi'ne gidiyoruz ilçe belediyesine gönderiyorlar. Biz nerenin vatandaşıyız kendimiz de bilemedik ama ne olur derdimize birileri çare bulsun" diyerek cadde ortasında basın açıklaması yaptılar.
Astım hastaları ölmemek için mahalleyi terk ediyor
Her gün balkonları yıkamak zorunda kaldıklarını ve sokağa akşam park ettikleri aracın sabah tozdan ve kumdan renginin değiştiğini belirten mahalle sakinleri astımı olanların nefes alamaz hale geldiğini söylediler. İmkanı olanlar mahalleyi terk ettiğini ancak imkanı olmayanların çok zor durumda olduğunu belirten mahalle sakinleri evde hapis hayatı yaşadıklarını ifade ettiler.
(İK)

04.05.2017 09:38:07 TSI
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