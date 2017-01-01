aracasu'ya dikkat çekmek için deriden Türkiye haritası yaptı

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Karacasu'ya dikkat çekmek için deriden Türkiye haritası yaptı



(Fotoğraflı)



Özgür Dedeoluk

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde memleket sevdalısı Bülent Eriklioğlu'nun kendi çabalarıyla Karacasu derisinden yaptığı Türkiye haritası bu boyutlardaki ölçüleriyle deriden yapılan ilk harita olma özelliği taşıyor.



Karacasu'da çiğ köfteci olarak hizmet veren Bülent Eriklioğlu ilçenin tanıtımı için yaptığı katkılarla da adından söz ettiriyor. Son olarak Karacasu derisinden yaptığı Türkiye haritasını 1 metre 16 santimetreye 65 santimetre uzunluğundaki tabloya yerleştiren Eriklioğlu, bunu işletmesinde sergiliyor. Haritanın fonunu ilçenin bir diğer ürünü nar renginde yapan Eriklioğlu, tabloya "Hamurun, çamurun, demirin, derinin hayat bulduğu ilçe Karacasu Aydın" yazmayı ihmal etmedi.

İlçenin ürünlerine katkı sunmak adına böyle bir çalışma yaptığını ifade eden Eriklioğlu, tanıtıma katkıda bulunabilecekse bir devlet büyüğüne hediye etmeyi düşündüğünü kaydetti.

(ÖD-MB-Y)



04.05.2017 09:38:22 TSI

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