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Süleymanpaşa pazar yeri taşınıyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 09:30
Süleymanpaşa pazar yeri taşınıyor
Süleymanpaşa pazar yeri taşınıyor

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri kurulan semt pazarı, mevcut alanda kapalı pazar yeri yapılacak olması sebebiyle geçici olarak 100. Yıl Mahallesi Mumcu Çeşme Caddesi'ne taşınıyor.
Ruşen Güneş ve Tintinpınar Caddelerinde bulunan semt pazarı, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılacak olan kapalı pazar yeri inşaatı başlayıncaya kadar aynı yerde kurulmaya devam edecek. Semt pazarı, inşaatın tamamlanmasının ardından Mumcu Çeşme Caddesinden kapalı pazar yerine geçecek.
Süleymanpaşa Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında alınan kararla, Yavuz Mahallesi Ruşen Güneş ve Tintinpınar caddelerinin kesiştiği alanda yapılacak olan kapalı pazar yerinin inşaatı tamamlanıncaya kadar, semt pazarı Mumcu Çeşme Caddesi'ne taşınacak. Kapalı pazar yeri inşaatı başladıktan sonra Mumcu Çeşme Caddesi ve bağlı sokaklarda kurulacak olan semt pazarı, pazartesi ve perşembe günleri hizmet vermeye devam edecek.
Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nde alınan karara göre geçici pazar yeri, Mumcu Çeşme Caddesi'nin Yakup Göçmen Sokak ve Nurettin Ersin Sokak arasındaki bölümü ile Hamit Kaplan Sokak, Kızılcık Sokak, Mazı Sokak, Lider Sokak, Ahu Sokak, Ali Yücel Sokak, Nejat Tümer Sokak ve Şenol Kartal Caddesi'nin ilgili bölümünde kurulacak. İnşaatın tamamlanmasının ardından kalıcı yerine geçecek olan semt pazarı, bu süre içinde yeni yerinde vatandaşların hizmetinde olacak.
Konuyla ilgili meclis toplantısında açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Pazar yerini geçici olarak taşımamızın amacı bir an önce kapalı pazar yerimizin inşaatına başlayabilmektir. Geçici pazar yeri için Pazarcılar Odası ve diğer muhataplarla Mumcu Çeşme Caddesi üzerinde uzlaşmaya vardık. En kısa sürede çalışmaları tamamlayarak inşaata başlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilen pazar yeri maddesi, ilgili komisyonlarda görüşüldü. Mayıs ayı meclis toplantısında ise, Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunun oy birliği ile aldığı karara istinaden pazar yerinin geçici olarak Mumcu Çeşme Caddesine taşınmasına karar verildi.
Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu ayrıca pazar yeri için uygulanan tahsis takviminin iptal edilmesine, toplanan başvuru evraklarının muhafaza edilmesine ve pazar yerinin kullanıma uygun hale getirilmesinden sonra kura yolu ile gerçekleştirilecek tahsis işlemlerinde kullanılmasına oy birliği ile karar verdi.
Ayrıca, Mumcu Çeşme Caddesi ve çevresinde kurulacak olan geçici pazar yeri için de mevcut başvurular esas alınarak kura çekimi ile tahsis işlemi yapılacağı belirtildi.
(YG-MEF-Y)

04.05.2017 09:38:32 TSI
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