YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çin Ankara Büyükelçisinden Vali Kamçı'ya ziyaret

Çin Ankara Büyükelçisinden Vali Kamçı'ya ziyaret



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - E-ticaret toplantısına katılmak üzere Kayseri'ye gelen Çin Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, Vali Süleyman Kamçı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "Bizim Çin ile ekonomik anlamda ilişkilerimiz, ülkelerimiz arasındaki mesafe uzak olmasına rağmen Çin mallarının Türkiye'de oldukça revaçta olduğu bir dönemdeyiz. Bunu daha da geliştirme anlamında yapılması gerekenler konusunda Kayseri'mizde bir toplantı yapacağız. Bu toplantının yararlı olacağını düşünüyorum" dedi.

Çin ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin gelişmesini istediklerini kaydeden Çin Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ise, "Özellikle Çin ile Kayseri arasındaki iş birliğini nasıl daha da geliştirebiliriz konusunda görüş alıverişinde bulunmak için geldik. Bu sebeple geldiğimiz için sadece tek başıma gelmedim. Aynı zamanda Çin Büyükelçiliği ekonomi ve ticaret müsteşarı da beraberinde geldi. Bize eşlik eden kalabalık bir iş adamları heyeti de bizimle beraber geldi. Bu vesile ile Çin ve Kayseri'de ne gibi iş birliği fırsatları var, bu konuyu ele almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(AG-AÖ-Y)



04.05.2017 09:39:56 TSI

NNNN

