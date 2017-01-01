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Özel Yetenekler Üniversitede" projesi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 09:34
Özel Yetenekler Üniversitede" projesi
Özel Yetenekler Üniversitede" projesi

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Özel Yetenekler Üniversitede" projesi işbirliği protokolü imzalandı.
Rektörlük Senato Odası'nda gerçekleştirilen törende işbirliği protokolü, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım tarafından imzalandı. Protokol törenine, Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Serpil Aközcan, Öğretim Görevlisi Arzu Akar Gençer, Öğretim Görevlisi Gülsüm Mehdiyev ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Veysi Bora katıldı.
İmzalanan protokol çerçevesinde, Kırklareli Bilim ve Sanat Merkezi'ne devam eden üstün yetenekli öğrencilerin Kırklareli Üniversitesi'nde yapılan uygulamalı ve teorik bilimsel etkinliklere ve laboratuvar çalışmalarına katılımları sağlanarak, bilimsel süreç becerilerini geliştirmelerine yardımcı olunacak. Ayrıca bu öğrencilerin özel yetenek alanlarında uzmanlaşmış akademisyenlerden rehberlik ve danışmanlık hizmeti almaları sağlanarak mesleki gelişim ve kariyer planı yapmalarına yardım edilecek.
Projelere önem gösterdiklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, "Kırklareli Üniversitesi olarak toplum yararına yaptığımız projelere büyük önem gösteriyoruz. Projenin hem ilimize hem de ülkemize hayırlı olmasını ve başka projelere vesile olmasını diliyor, projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım ise, projenin Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilim-Sanat Merkezinde eğitim gören üstün yetenekli öğrencilerin akademik camia ile ne kadar erken tanışırlarsa o kadar verimli olur düşüncesiyle ortaya çıktığını söyledi.
(KA-MEF-Y)

04.05.2017 09:43:18 TSI
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