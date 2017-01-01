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3. Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı



(Fotoğraflı)



BURDUR (İHA) - Burdur Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı ziyaretçi rekoru kırdı. 80 bin ziyaretçi hedeflediklerini söyleyen Burdur Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Başar, "Ancak bunun çok üstüne çıktık. Burdur hedefi darmadağın etti" dedi.

GL Platform tarafından düzenlenen Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, sektörün buluşma noktası oldu. Büyük ve küçükbaş hayvanların sergilendiği fuar, çiftlik ekipmanları ve teknolojileri, genetik alanındaki son yenilikleri, yem sektöründeki gelişmeleri ziyaretçilere sundu.

Sektörün önde gelen firmaları, birlikler, kooperatifler açtıkları stand ile Teke Yöresi üreticilerine ulaşma imkanı yakaladı. İlk gün 10 bin kişinin ziyaret ettiği fuar, üçüncü günü 80 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Fuarın son günü bu rakam 87 bine çıktı. Fuarın gördüğü ilgiyi değerlendiren Burdur Ticaret Borsası Başkanı Başar, "İlk fuarımız ile şimdiki arasında büyük fark var. Antalya'dan Denizli'ye, Muğla'dan Isparta'ya kadar Teke Yöresi fuarına sahip çıktı. Fuara olan ilgi, üreticimizin katma değeri yüksek ürün elde etmek ne kadar çalışma arzusuyla dolu olduğunu da gösteriyor. Burdur, 80 bin hedefini darmadağın etti. Artık hedef yok. Çünkü biliyoruz ki Burdur'a hedef dayanmıyor. İlerleyen, gelişen, yeniliklere açık bir üreticimiz var" dedi.



Fuar yol haritamız oldu

Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kamil Özcan ise fuar boyunca, Teke Yöresi Fuarı'nın önce ulusal sonrasında da uluslararası olarak düzenlenmesi yönünde taleplerin gündeme geldiğini söyledi. Özcan, bunun için Burdur'un öncelikle daha büyük bir fuar alanına sahip olması gerektiğini belirterek, "Sektörün tamamının bu yönde de bir isteği var. Bu konuda Burdur güçbirliğini ilan etmiş durumda. Tüm bunları da yapabileceğimizi bize yine fuar gösterdi. Teke Yöresi Fuarı yol haritamızı sundu" diye konuştu.



Burdur engel tanımıyor

GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan, Burdur'un tarım ve hayvancılıkta coğrafyasının uygun olmamasına karşın yüksek bir potansiyel sergileyerek kendini gösterdiğini söyledi. Teke Yöresi Fuarı'nın sektörün referansı haline geldiğini de belirten Ceylan, "Valilik, belediye, üniversite, birlikler, odalar ve en önemlisi üreticiler hep birlikte fuarına sahip çıktı. Böylesi bir birlikteliği olan Burdur'un önüne hedef konması mümkün değil. Burdur, ulusal fuar da yapar, uluslararası fuar da düzenler. Yeter ki istesin yeter ki birlik olsun. Artık bizim de gönlümüz rahat. Burdur bize inandı biz de ona inanıyoruz. Tarım ve hayvancılığın başkenti Burdur olacak" dedi.



Burdur yeni fuara kilitlendi

Ceylan, "Henüz fuarımız açıkken bir yıl sonrasının planlamalarını yaptık. 26-29 Nisan 2018 tarihlerinde Burdur Teke Yöresi 4. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı düzenleyeceğiz. Buradaki birlikteliğin herkese örnek olmasını istiyoruz, Burdur'a kalben teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



04.05.2017 09:51:11 TSI

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