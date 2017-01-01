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Arıcılar hasattan sonra göç edecek

04 Mayıs 2017 Perşembe, 09:42
Arıcılar hasattan sonra göç edecek
Arıcılar hasattan sonra göç edecek

(Fotoğraflı)

Ramazan Sarıkayalı
ANTALYA (İHA) - Karadeniz ve yurdun değişik yerlerinden Kış mevsimini geçirmek için Antalya'nın Kumluca İlçesine gelen arcılar bahar hasadını yaptıktan sonra yaz mevsimini rahat geçirebilecekleri yerlere göç etmeye başlayacak.
Kış Mevsimini rahat geçirmek için Kumluca'ya gelen arıcılar, bahar hasadını yaptıktan sonra yurdun değişik bölgelerine göç etmeye başlayacak. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, ilçeye yurdun değişik yerlerinden gelen arıcıları ziyaret etti. 101 arıcının Kumluca geldiğini belirten Kayhan, "ilçemize gelen arcılar, bu mevsimde göç etmeye başlıyor. Bu arıcıların 9 bin 559 adet arı kovanı var. Bu mevsimde narenciye balı üretmekteler. Bu yıl geçen yıla göre iyi geçti. 2016 yılında ilçemizde 120 ton bal üretilirken, 2017 yılında 160 ton rekolte beklemekteyiz. Arıcılarımız Kışlamak için ilçemize geldikleri için bu mevsimde narenciye çiçeği balı üretmektedirler" dedi.
Seyyar arıcılık yapmak için Ordudan Kumluca'ya geldiğini belirten Arslan Ural, "Kışlamak için Akdeniz Bölgesinin Kumluca en uygun yerdir. Şu anda narenciye çiçeği balı alıyoruz. Kış boyunca arılarımızı geliştirdik. Yakın bir zamanda Güneydoğu Bölgesine göç edeceğiz. Kumluca'ya her yıl Kasım ayında gelip Mayıs ayının ilk haftasında göç taşınıyoruz. Her aynı rekolte olmuyor. Bir yıl iyi bir yıl kötü oluyor. Bu yıl iyi bir yıl oldu. Arılarımızı ölmekten kurtardık.
(RS-SÇ-Y)

04.05.2017 09:51:25 TSI
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