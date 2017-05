YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 'Komando' itfaiyeciler

Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçe Belediyesi itfaiye personeli, güne dinç başlamak ve görev gereği her an formda kalmak amacıyla her gün sabah mesailerine spor yaparak başlıyorlar.

Görevlerinin çok zor ve tehlikeli olduğuna dikkat çeken Hisarcık İtfaiye Birim Sorumlusu Ali Köse, "İtfaiye ekibindeki arkadaşların göreve dinç başlamalarını sağlamak ve kondisyonlarını korumak amacıyla her gün 1 saat sabah sporu yapıyoruz. Bizler ne kadar kutsal bir görev yaptığımızın bilincindeyiz. O yüzden her zaman hazır ve zinde olmak durumundayız. Bu nedenle ilçe futbol sahasında gerçekleştirdiğimiz sabah sporunda ısınma amaçlı kültür ve fizik hareketleri ve düz koşu yapıyoruz. Spor sonrası ise rutin eğitimlerimize devam ediyoruz " dedi.(MA-EFE)



