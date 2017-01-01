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Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği bisiklet kafilesi Başkan Saraoğlu'nu ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği organizasyonunda fiziksel aktivite ve aktif yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Şimdi Hareket Zamanı" sloganıyla 1-7 Mayıs 2017 tarihlerinde BUBİDOSD (Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği), NowWeMove Türkiye koordinatörlüğü Muğla merkezli Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği (ENVERÇEVKO) ve Uludağ Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (ULUBİS) üyelerinin desteği ile bisikletle Bursa'dan Denizli'ye pedal basmaya başlandı.

Obezite, diyabet ve metabolik hastalıklarla ilgili bilgi verip, fiziksel aktivite konusuna dikkat çekmek isteyen farklı yaş gruplarından oluşan 25 bisikletçi 6 günde, 580 km yol yaparak organizasyonu tamamlayacaklar. Bursa'dan start alan bisikletliler Bursa-Denizli güzergahı üzerinde bulunan Gediz ilçesine uğrayarak Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Saraoğlu, bisiklet sporunun sevilmesi için öncülük yaptıklarını ifade etti.

Bisiklet sporunun daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen "Şimdi Hareket Zamanı" sloganıyla fiziksel aktivite ve aktif yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Gediz ilçesinde gençler ve çocukların da katıldığı bisiklet turu düzenlendi.

Trafik ve zabıta ekiplerinin güvenlik önlemi altında çevre yolundan ilçeye giriş yapan bisiklet tutkunları, vatandaşların hayran bakışları altında yüzlerce Gediz'li bisiklet kullanıcılarının kendilerine eşlik etmesiyle birlikte Gediz'de bisiklet turu attılar.

Tur sonunda Gediz Gençlik ve Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek kompleks hakkında bilgi aldılar.(EFE)



04.05.2017 09:53:12 TSI

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