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Pakistan heyeti Selçuk Üniversitesi'nde



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KONYA (İHA) - Pakistan Lahor Veteriner Hayvan Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Muhammad Arif Khan, Dr. Muhammad Ovais Ömer, Dr. Saima Muti ve Dr. Raheela Akhtar, Mevlana Değişim Programı kapsamında Selçuk Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Pakistan Lahor Veteriner Hayvan Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Muhammad Arif Khan, Dr. Muhammad Ovais Ömer, Dr. Saima Muti ve Dr. Raheela Akhtar, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde yaptıkları çalışmanın ardından Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'i makamında ziyaret etti. Program çerçevesinde Pakistanlı öğretim üyeleri Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde cerrahi, patoloji, histoloji, farmakoloji ve toksikoloji anabilim dallarındaki çalışmalara katılarak akademik deneyimlere de ortak oldu.

Veteriner Fakültesi'ndeki çalışmaların ardından Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Hümeyra Özgen Araştırma ve Uygulama Çiftliği ve TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde de incelemelerde bulundu. Pakistanlı öğretim üyeleri ayrıca Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu ve MYO Müdürü Prof. Dr. Uğur Uslu'yu ziyaret ederek Türk-Pakistan kardeşliği adına öğrencilerle toplu görüşmeler gerçekleştirdi ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

(AH-Y)



04.05.2017 09:53:55 TSI

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