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Görmeden ördükleri görenleri şaşırtıyor



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya'da şişleri kullanıp elleriyle yoklama ve sayma yöntemiyle örgü yapmayı öğrenerek yelek, kazak, patik, bere ve atkı gibi ürünleri ören görme engelli kadınlar görenleri şaşırtmaya devam ediyor.

Amasya Halk Eğitim Merkezi ile Altı Nokta Körler Derneği Amasya Şubesi işbirliğiyle Amasya Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen kurstaki kadınları ziyaret edip örgü yapmalarını takip eden Amasya Valisi Salih Işık'ın eşi Saadet Işık ile İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit'in eşi Gülden Akşit, usta öğretici Neslihan Kalaycıoğlu'nun öğrencilerini kutladı.

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Musa Demiryarar'dan bilgiler alan Işık, engellilere fırsat verildiğinde yaptıkları işlerde çok başarılı olduklarını, bununla beraber bütçelerine katkı sağladıkları gibi sosyal hayatlarının da zenginleştiğinin görüldüğünü söyledi.

(MÇ-SLH-Y)



04.05.2017 10:00:04 TSI

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