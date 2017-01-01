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İmam Hatip Spor Ligi başladı

- 27 okuldan 708 öğrenci İmam Hatip Spor Ligi'nde ter dökecek



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İmam Spor Hatip Ligi'nde, 27 okuldan 708 öğrenci derece yapabilmek için ter dökecek.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kayseri'de ilk olarak İmam Hatip Spor Ligi düzenlendi. Ligde, 27 okuldan 708 öğrenci 6 farklı spor dalında dereceye girmek için kıyasıya yarışacak.

Ligin açılış karşılaşması öncesinde Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Törene, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen lig hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile beraber imam hatip liseleri arasında spor ligini kurduk. Buradaki amacımız, bölgeler arası kulüpler ile maç yapabilmek, Türkiye finallerine katılabilmek ve gençlerimizi zararları alışkanlıklardan uzaklaştırıp kendi içerisinde ayrıca bir potansiyel oluşturmak ve önümüzdeki günlerde proje spor lisesi açmak için alt yapısını oluşturabilmek amacıyla böyle bir etkinliğin başlangıcını yaptık. Spor dallarından futbol, voleybol, basketbol, satranç, güreş ve masa tenisi olmak üzere karşılaşmalar düzenleyeceğiz. Öncelikle kulüp oluşturmaktaki asıl amacımız, bölgelerdeki ve Türkiye finallerindeki yarışmalara katılabilmektir. Zaten imam hatipler güreşte belli dereceler yapmış okullardır. Ata sporumuz güreşin tekrar gündeme gelmesi ve bunun yanında Kayserimize bir spor lisesi kazandırmak amaçlı bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Spor lisesinin öncelikle alt yapısını oluşturacağız. Hayali bir şey yapmayı istemiyoruz. Bakanlığımızdan böyle bir isteği istediğimiz zaman alt yapısının oluşması bizim için önemlidir. Onun için önce alt yapısını oluşturmak sonrada zaten spor lisesi olacak çok yerimiz var" ifadelerini kullandı.

(AG-AÖ-Y)



04.05.2017 10:02:17 TSI

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