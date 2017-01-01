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Çakacak'tan, cazibe merkezleri programına proje çağrısı

- Mersin Valisi Çakacak, Cazibe Merkezlerini Değerlendirme Programı'na bu yıl Mersin ve Adana'nın da dahil edildiğini belirterek, Mersin'deki tüm kurum ve kuruluşlardan olabildiğince çok sayıda proje hazırlamalarını ve 22 Mayıs 2017 tarihine kadar ÇKA'ya başvurmalarını istedi



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MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Cazibe Merkezlerini Değerlendirme Programı'na bu yıl Mersin ve Adana'nın da dahil edildiğini belirterek, Mersin'deki tüm kurum ve kuruluşlardan olabildiğince çok sayıda proje hazırlamalarını ve 22 Mayıs 2017 tarihine kadar ÇKA'ya başvurmalarını istedi.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Bilgilendirme Toplantısı, Vali Çakacak başkanlığında yapıldı. Valilik hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Çakacak, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Cazibe Merkezlerini Değerlendirme Programı hakkında katılımcılara bilgi verdi. Programın ana amacının ülke genelinde daha dengeli bir yerleşme düzeni sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi olduğuna dikkat çeken Çakacak, bugüne kadar Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Sivas, Şanlıurfa ve Van illerinin bulunduğu program kapsamına bu yıl itibariyle Mersin, Adana ve Mardin illerinin de eklendiğini söyledi.

Programda yapılan proje çağrısının kamu kurumları, kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarına açık olduğunu ifade eden Çakacak, programın öncelikli amaçlarının kent ekonomilerinin, kentsel ve sınai altyapının, beşeri ve sosyal sermayenin, yurt içi ve çevre piyasalarla ticaretin ve ilişkilerin geliştirilmesi olduğuna işaret etti. Yararlanıcıların proje çağrısına herhangi bir bütçe sınırı olmaksızın istedikleri sayıda proje ile katılabileceklerini vurgulayan Çakacak, Mersin'deki tüm kurum ve kuruluşlardan olabildiğince çok sayıda proje hazırlamalarını ve son başvuru tarihi olan 22 Mayıs 2017'ye kadar Çukurova Kalkınma Ajansı'na (ÇKA) başvurmalarını istedi.

ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altunsu ise ajans olarak Çukurova bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ivme kazandırmak ve bölge insanının yaşam kalitesini arttırmak için çok çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı'na sunulacak projelerin Ajans Değerlendirme Komisyonu tarafından ön değerlendirmeye alınacağını belirten Altunsu, desteklenmeye değer bulunan proje tekliflerinin Kalkınma Bakanlığına gönderileceğini, Bakanlık tarafından uygun görülen projelerin ise desteklenmek üzere programa alınacağını ifade etti.

Teknik sunumun da yapıldığı ve katılımcıların sorularının yanıtlandığı toplantıya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kaymakamlar, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bölge ve il müdürleri, ilçe belediye başkanları, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin başkanları, kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluş temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

(KYM-Y)



04.05.2017 10:05:58 TSI

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