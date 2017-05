YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gaziantep Kolej Vakfı öğrencileri üniversiteleri mercek altına aldı

Gaziantep Kolej Vakfı öğrencileri üniversiteleri mercek altına aldı



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinin geleneksel üniversite gezisi kapsamında Türkiye'nin en prestijli üniversitelerini mercek altına alarak incelemelerde bulundu.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen ve Anadolu Liseleri 11. öğrencilerinin yer aldığı 91 öğrenci, 6 rehber öğretmeni eşliğinde, Türkiye'nin en prestijli üniversitelerini gezdi. GKV Özel Liseleri Müdürü İsmet Tiryaki, gezinin geleneksel olarak her yıl düzenlendiğini belirterek, geziyle öğrencilerin geleceklerine yön verecek kararlar için üniversiteleri yakından tanıma fırsatı bulduğunu kaydetti. Tiryaki "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz üniversiteleri tanıma gezisini bu yılda başarıyla tamamladık. 11.sınıf öğrencilerimizi kapsayan gezimize okulumuzdan altı rehber öğretmenimiz eşlik etti. İstanbul'daki Boğaziçi, Koç, Sabancı, Yeditepe, Acıbadem, Bahçeşehir, Bilgi, Okan, Kadir Has, Ankara'daki ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent gibi seçkin üniversiteler ziyaret edildi. Beş gün süren gezide üniversite öğrencileri ve üniversite hocaları tarafından üniversite tanıtımları yapıldı. Ve kampüs turları gerçekleştirildi. Bu tanıtımlarda okul öğrencilerimizin soruları tanıtım görevlileri tarafından cevaplanarak öğrencilerin üniversiteler hakkında daha sağlıklı bilgi almaları sağlandı.Üniversite tanıtımlarında ziyaret edilen üniversitelerin çoğunda Gaziantep Kolej Vakfı mezunu öğrencilerin görev alması, öğrencilerimizin üniversitelerle ilgili bilgilerini daha da somutlaştırdı. Mezun öğrencilerimizin üniversitelerde böyle sosyal çalışmalarda görev alması bizleri gururlandırdı. Bu gezi sayesinde öğrenciler İstanbul ve Ankara'da hayalini kurdukları üniversiteleri ve üniversite yaşamını tanımış, böylece gelecek yıl üniversite tercihleri konusunda akıllarına takılan birçok sorunun cevabını bulmuşlardır. Ayrıca bu gezi sırasında buralardaki tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etme fırsatı bulmaları öğrenciler için sosyal ve kültürel yönden büyük bir kazanım olmuştur. Böyle kültürel gezilerimiz önümüzdeki yıllarda da devam edecektir" dedi.

Geziye katılan öğrencilerde kendileri için farklı ufukların açıldığını ifade ederek gerçekleştirilen geziler sonucunda gitmek istedikleri üniversitelerin fiziki yapılarının yanı sıra sahip oldukları kapasite ve sosyal tesisleri de görme şansı yakaladıklarını ifade etti

04.05.2017

