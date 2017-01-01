ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gaziantep Kolej Vakfı öğrencileri üniversiteleri mercek altına aldı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 09:58
Gaziantep Kolej Vakfı öğrencileri üniversiteleri mercek altına aldı
Gaziantep Kolej Vakfı öğrencileri üniversiteleri mercek altına aldı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinin geleneksel üniversite gezisi kapsamında Türkiye'nin en prestijli üniversitelerini mercek altına alarak incelemelerde bulundu.
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen ve Anadolu Liseleri 11. öğrencilerinin yer aldığı 91 öğrenci, 6 rehber öğretmeni eşliğinde, Türkiye'nin en prestijli üniversitelerini gezdi. GKV Özel Liseleri Müdürü İsmet Tiryaki, gezinin geleneksel olarak her yıl düzenlendiğini belirterek, geziyle öğrencilerin geleceklerine yön verecek kararlar için üniversiteleri yakından tanıma fırsatı bulduğunu kaydetti. Tiryaki "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz üniversiteleri tanıma gezisini bu yılda başarıyla tamamladık. 11.sınıf öğrencilerimizi kapsayan gezimize okulumuzdan altı rehber öğretmenimiz eşlik etti. İstanbul'daki Boğaziçi, Koç, Sabancı, Yeditepe, Acıbadem, Bahçeşehir, Bilgi, Okan, Kadir Has, Ankara'daki ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent gibi seçkin üniversiteler ziyaret edildi. Beş gün süren gezide üniversite öğrencileri ve üniversite hocaları tarafından üniversite tanıtımları yapıldı. Ve kampüs turları gerçekleştirildi. Bu tanıtımlarda okul öğrencilerimizin soruları tanıtım görevlileri tarafından cevaplanarak öğrencilerin üniversiteler hakkında daha sağlıklı bilgi almaları sağlandı.Üniversite tanıtımlarında ziyaret edilen üniversitelerin çoğunda Gaziantep Kolej Vakfı mezunu öğrencilerin görev alması, öğrencilerimizin üniversitelerle ilgili bilgilerini daha da somutlaştırdı. Mezun öğrencilerimizin üniversitelerde böyle sosyal çalışmalarda görev alması bizleri gururlandırdı. Bu gezi sayesinde öğrenciler İstanbul ve Ankara'da hayalini kurdukları üniversiteleri ve üniversite yaşamını tanımış, böylece gelecek yıl üniversite tercihleri konusunda akıllarına takılan birçok sorunun cevabını bulmuşlardır. Ayrıca bu gezi sırasında buralardaki tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etme fırsatı bulmaları öğrenciler için sosyal ve kültürel yönden büyük bir kazanım olmuştur. Böyle kültürel gezilerimiz önümüzdeki yıllarda da devam edecektir" dedi.
Geziye katılan öğrencilerde kendileri için farklı ufukların açıldığını ifade ederek gerçekleştirilen geziler sonucunda gitmek istedikleri üniversitelerin fiziki yapılarının yanı sıra sahip oldukları kapasite ve sosyal tesisleri de görme şansı yakaladıklarını ifade etti
(SD-Y)

04.05.2017 10:06:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
SANKO Üniversitesi öğrencisinin başarısı
YEREL

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİNİN BAŞARISI
Çat Boğazı Barajında sözleşme imzalandı
YEREL

ÇAT BOĞAZI BARAJINDA SÖZLEŞME İMZALANDI
Gaziantep 2. kitap fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor
YEREL

GAZİANTEP 2. KİTAP FUARI KAPILARINI AÇMAYA HAZIRLANIYOR
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Teröristin telefonunda kırmızıyla işaretli Mısır Çarşısı görseli
YEREL

TERÖRİSTİN TELEFONUNDA KIRMIZIYLA İŞARETLİ MISIR ÇARŞISI GÖRSELİ
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yönelik terör saldırısının iddianamesi tamamlandı
YEREL

GAZİANTEP EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE YÖNELİK TERÖR SALDIRISININ İDDİANAMESİ TAMAMLANDI
Gaziantep'te bilim fuarı sergisi
YEREL

GAZİANTEP'TE BİLİM FUARI SERGİSİ
3. Altın Baklava Film Festivali başladı
YEREL

3. ALTIN BAKLAVA FİLM FESTİVALİ BAŞLADI
Ümmühani nine yeni evine kavuştu
YEREL

ÜMMÜHANİ NİNE YENİ EVİNE KAVUŞTU

Genç tasarımcıların çalışmalarını minik mankenler tanıttı
YEREL

GENÇ TASARIMCILARIN ÇALIŞMALARINI MİNİK MANKENLER TANITTI
3. Altın Baklava Film Festivali Başladı
YEREL

3. ALTIN BAKLAVA FİLM FESTİVALİ BAŞLADI
Yamaç paraşütünde GAÜN gururu
YEREL

YAMAÇ PARAŞÜTÜNDE GAÜN GURURU
aziantep, Adıyaman ve Kilis'te enflasyon artıyor
YEREL

AZİANTEP, ADIYAMAN VE KİLİS'TE ENFLASYON ARTIYOR
MST İş Ve Tarım Makinaları Komatek Fuarında
YEREL

MST İŞ VE TARIM MAKİNALARI KOMATEK FUARINDA
Lenova Türkiye Pazarlama Direktörü Sarıkaya:
YEREL

LENOVA TÜRKİYE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ SARIKAYA:
&quot;İş sağlığı ve Güvenliği Fuarına doğru
YEREL

"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FUARINA DOĞRU
GTO'da enerji ve elektrik sorunları masaya yatırıldı
YEREL

GTO'DA ENERJİ VE ELEKTRİK SORUNLARI MASAYA YATIRILDI
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Öğrencileri, Köy Okuluna Hayat Verdi
YEREL

OĞUZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ, KÖY OKULUNA HAYAT VERDİ
Sülüklü göl, turizm merkezi haline getirilecek
YEREL

SÜLÜKLÜ GÖL, TURİZM MERKEZİ HALİNE GETİRİLECEK
Şahinbey Belediyesinden Akkent Mahallesi'ne Sosyal Tesis
YEREL

ŞAHİNBEY BELEDİYESİNDEN AKKENT MAHALLESİ'NE SOSYAL TESİS
Futbol Altyapısına ekademi eli değdi
YEREL

FUTBOL ALTYAPISINA EKADEMİ ELİ DEĞDİ
Gaziantepspor 5'te 5 peşinde
YEREL

GAZİANTEPSPOR 5'TE 5 PEŞİNDE
Gaziantep 2. Kitap Fuarı'na doğru
YEREL

GAZİANTEP 2. KİTAP FUARI'NA DOĞRU
Geleneksel Halk Oyunları Şenliği
YEREL

GELENEKSEL HALK OYUNLARI ŞENLİĞİ
EN ÇOK OKUNANLAR
En çok satan otomobil markaları
OTOMOBİL

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLİ

 1
  • 2 Ünlü oyuncu makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!