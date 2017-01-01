Ağrı'ya Kick Boks Şampiyonasında 6 madalya
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Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'lı Kick Boks'çular katıldıkları "Akdeniz Ferdi Kick Boks Şampiyonasında" 6 madalya kazandı.
28-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Mersin' in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 16 ilden yaklaşık 650 sporcunun katıldığı 'Akdeniz Ferdi Kick Boks Şampiyonası' birbirinden çekişmeli müsabakaların ardından tamamlandı. Şampiyonada, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde point fighting, light contact, full contact ve K1 branşlarında mücadele edildi. Ağrı'dan şampiyonaya katılan sporcular, 2 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük elde ettiler.
Ağrı'lı sporculardan Halil İbrahim Alpaslan 47 kiloda yıldızlarda Türkiye şampiyonu, Adem Aşamtuğrul 51 kiloda gençlerde Türkiye şampiyonu, Yusuf Salman 60 kiloda büyüklerde Türkiye ikincisi, Nurullah Aydemir 85 kiloda büyüklerde Türkiye ikincisi, Serhat Akçay 60 kiloda büyüklerde Türkiye 3'ncüsü ve Mehmet Atalay 55 kiloda büyüklerde Türkiye 3'ncüsü oldu.
(AG-AT-Y)
04.05.2017 10:12:55 TSI
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