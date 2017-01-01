ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ağrı'ya Kick Boks Şampiyonasında 6 madalya

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:04
Ağrı'ya Kick Boks Şampiyonasında 6 madalya
Ağrı'ya Kick Boks Şampiyonasında 6 madalya

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'lı Kick Boks'çular katıldıkları "Akdeniz Ferdi Kick Boks Şampiyonasında" 6 madalya kazandı.
28-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Mersin' in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 16 ilden yaklaşık 650 sporcunun katıldığı 'Akdeniz Ferdi Kick Boks Şampiyonası' birbirinden çekişmeli müsabakaların ardından tamamlandı. Şampiyonada, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde point fighting, light contact, full contact ve K1 branşlarında mücadele edildi. Ağrı'dan şampiyonaya katılan sporcular, 2 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük elde ettiler.
Ağrı'lı sporculardan Halil İbrahim Alpaslan 47 kiloda yıldızlarda Türkiye şampiyonu, Adem Aşamtuğrul 51 kiloda gençlerde Türkiye şampiyonu, Yusuf Salman 60 kiloda büyüklerde Türkiye ikincisi, Nurullah Aydemir 85 kiloda büyüklerde Türkiye ikincisi, Serhat Akçay 60 kiloda büyüklerde Türkiye 3'ncüsü ve Mehmet Atalay 55 kiloda büyüklerde Türkiye 3'ncüsü oldu.
(AG-AT-Y)

04.05.2017 10:12:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ağrı'da 9 bin paket kaçak sigara yakalandı
YEREL

AĞRI'DA 9 BİN PAKET KAÇAK SİGARA YAKALANDI
İkinci el kapı ve pencere satışıyla Ağrı'da yeni bir sektör oluşturdu
YEREL

İKİNCİ EL KAPI VE PENCERE SATIŞIYLA AĞRI'DA YENİ BİR SEKTÖR OLUŞTURDU
EN ÇOK OKUNANLAR
En çok satan otomobil markaları
OTOMOBİL

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLİ

 1
  • 2 Ünlü oyuncu makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!