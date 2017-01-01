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"Kitap ve Oyuncaklarımızı Paylaşıyoruz" kampanyası

- Adana'da lise öğrencileri, topladıkları kitap ve oyuncakları Türk Kızılayı'na teslim etti



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'nın Yüreğir ilçesindeki 75. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri, Kızılaycılık faaliyetleri kapsamında topladıkları kitap ve oyuncakları Türk Kızılayı'na teslim etti.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da aktif bir çalışma yürüten 75. Yıl Anadolu Lisesi Kızılay Kulübü, okul öğrencileri arasında "Kitap ve oyuncaklarımızı paylaşıyoruz" sloganıyla bir kampanya düzenledi. Kızılay Kulübü öğrencilerinden Leyla Koca, Semih Çelik ve Özkan Durankuş'un, öğretmenleri Mevlüt Çınar öncülüğünde yürüttükleri kampanya için her öğrenci, ihtiyaç sahibi okulların kütüphaneleri için 1 kitap, anaokulları için de 1 oyuncak getirdi. Kampanya ile toplanan bin civarındaki kitap ve yine bin civarındaki oyuncak, Okul Müdürü Cumali Körümdük ve fizik öğretmeni Mevlüt Çınar'ın da katıldığı toplantıda Kızılay Kulübü öğrencileri tarafından Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'ya teslim edildi.

75. Yıl Anadolu Lisesi Kızılay Kulübü Başkanı Leyla Koca, kulüp olarak, insanlara yardım etme adına pek çok konuda çalışma yaptıklarını belirtti. Bu çalışmalar sırasında desteklerini esirgemeyen okul yöneticileri, öğretmenleri ve arkadaşlarına teşekkür eden Koca, "Bizler paylaştıkça mutlu oluyoruz. Oyuncak ve kitapları Türk Kızılayı'na teslim ediyoruz. İhtiyacı olan okullara ulaştıracaklar. Ramazan ayı için de çocuklara bayramlık çocuk kıyafeti ve ihtiyaç sahibi aileler için kuru gıda kampanyası başlatıyoruz. Umarım bu bayramda çocuklara bayramlık kıyafet hediye ederek yüzlerini güldürürüz" dedi.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da Kızılaycılık ruhu ile gerçekleştirdikleri faaliyetler için fizik öğretmeni Mevlüt Çınar ve öğrencilere teşekkür etti. Saygılı, "Sizler gibi gönlü güzel gençlerimizin olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Yardım etmek için zengin olmak gerekmediğini öğrencilerden, sizlerden gelen yardımlarla görüyoruz. Önemli olan gönülden kopması. Büyük paralara ihtiyaç yok. Sizlerle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Saygılı, daha sonra teşekkür belgesini Kızılay Kulübü Başkanı Leyla Koca'ya takdim etti.

Bu arada, okul bünyesinde Ramazan ayı için düzenlenen kuru gıda ve bayramlık kıyafet yardım kampanyasının başlangıcı da yapıldı. Kampanya ile toplanan malzemeler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Türk Kızılayı Adana Şubesi'ne teslim edilecek.

(ELF-Y)



04.05.2017 10:14:37 TSI

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