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İş makineleri ve kamyonların şehir içine girişleri yasaklandı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:06
İş makineleri ve kamyonların şehir içine girişleri yasaklandı
İş makineleri ve kamyonların şehir içine girişleri yasaklandı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısında Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine yeni bir madde eklenerek iş makineleri ve yüksek tonajlı kamyonların şehir içine girişlerini yasakladı.
Süleymanpaşa Belediye Gençlik Merkezi'nde yapılan toplantıda, "Belediye kanunun 15 d maddesine göre belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarının belirli kurallar çerçevesinde karşılanması amacıyla kanun tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanarak uygulamaya konulan 551 maddeden oluşan Süleymanpaşa Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine belediye yetki ve sorumluluk alanındaki cadde ve sokaklar ile park ve bunun gibi kamu alanlarına kamyon, tır ve iş makinelerinin park etmesi, bu yollarda paletli iş makinelerinin seyretmesi yasaktır" maddesinin eklenmesi görüşüldü.

"Bu yolları başka türlü koruma şansımız yok"
Konu hakkında açıklama yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Bu konuyu aynen UKOME'ye de yazdık. Önümüzdeki günlerde orada da görüşülüp kabul edilecek. Bu yolları başka türlü koruma şansımız yok. Ağır tonajlı araçları şehir içine sokmamamız lazım. Birkaç akşam bende denetime çıktım. Bu araçlar maalesef yollarımıza ciddi hasar veriyorlar" dedi.
Eşkinat'ın konuşmasının ardından Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine eklenmek üzere oylamaya sunulan madde Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nden geçti. Önümüzdeki günlerde yapılacak UKOME toplantısının ardından Süleymanpaşa ilçe merkezine iş makineleri ve yüksek tonajlı kamyonların girişi yasaklanacak.
(YG-MEF-Y)

04.05.2017 10:14:47 TSI
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