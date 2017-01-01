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Dere yataklarına hafriyat dökenlere ağır cezalar geliyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:06
Dere yataklarına hafriyat dökenlere ağır cezalar geliyor
Dere yataklarına hafriyat dökenlere ağır cezalar geliyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, hızla büyümekte olan inşaat sektöründe ticari faaliyetlerini yürüten müteahhitlerle bir araya gelerek yapısal sorunlarla ilgili istişarelerde bulundu.
Belediye Fen İşler Müdürü Hüsne Şerbetçi ve Yapı Kontrol Müdürüm Mustafa Tutar'ın da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, hafriyat konusunda belediye olarak titiz davrandıklarını belirterek, "Bazı inşaat firmalarının hafriyatlarını dere yataklarına döktüğünü tespit ettik. Bunlarla ilgili cezai işlemlerimiz devam etmektedir. Bundan sonraki süreçte dere yataklarına hafriyat döküldüğünü tespit ettiğimiz takdirde Çevre Bakanlığına yazı yazarak ilgili firmaya daha ağır cezalar verilecek. Dere yataklarının kesinlikle doldurulmaması gerekiyor. Dere yataklarının doldurulması Fatsa ilçemiz için çok büyük bir risk. Çünkü dere yataklarına dökülen toprak stabil toprak olmadığı için dereleri doldurup taşkınlara sebep olabiliyor" dedi.
Ayrıca tonajlı araçları bundan sonra titizlikle kontrol edeceklerini ifade eden Eroğlu, "Tonajlı araçları bundan sonra titizlikle kontrol edeceğiz. İnşaat firmalarımızın bu konuda mağdur olmamalarını istiyoruz çünkü cezalar gerçekten ağır" diye konuştu.
(AA-SLH-Y)

04.05.2017 10:16:05 TSI
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