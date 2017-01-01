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Açık hava müzesi Harran turizm sezonunu açtı

- Fotoğrafçılar için doğal stüdyo olan Harran turizm sezonunu açtı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Halk mimarisinin en farklı örneklerinden kümbet evleri, dünyanın ilk İslam üniversitesinin kalıntıları, surları, iç kale ve türbeleriyle adeta açık hava müzesini andıran Şanlıurfa'nın Harran ilçesi, turizm sezonunu açtı.

Dünyanın en eski yerleşim yerleri arasında gösterilen ve bir dönem Asurlular ile Emeviler'e de başkentlik yapan Harran, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. UNESCO'nun dünya mirası listesine aday kentlerden birisi olan Harran, binlerce yıllık tarihe ışık tutan eserleriyle ziyaretçilerini kültür yolculuğuna çıkarıyor. Baharın gelmesiyle turizm sezonunu açan marka kent Harran, özellikle fotoğraf tutkunları için doğal bir stüdyo ortamı sağlıyor.

Harran tarih hazinesi

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, ilçenin kültür turizmi açısından çok önemli bir merkez olduğunun altını çizerek, "Harran'da bir tarih hazinesi yatıyor. Her yıl yüz binlerce kişi bu tarihi mekanları görmek, geçmişin izlerine dokunmak için ilçemize geliyor. Şehri yönetenler olarak bizler de misafirlerimizin buradan memnun bir şekilde ayrılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Harran'ın geleceği turizmde

Harran'ın kültürel ve doğal değerlerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması ve dünyaya tanıtılması için birçok çalışma yürütüldüğüne dikkat çeken Özyavuz:

"Harran sadece Şanlıurfa'nın bir ilçesi değil, aynı zamanda dünya mirası. Hatta UNESCO'nun dünya mirası listesine aday kentlerden birisi. O yüzden bizler, turizmin, Harran'ın geleceği için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Önemli bir tarım bölgesi olan Harran'ın tarımdan elde ettiği gelirden kat kat fazlasını turizmden elde edebileceğine inanıyoruz. Turizmin gelişmesi için de çabalarımızı devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.

Bütün çaba Harran için

Bu kapsamda, geçtiğimiz yıllarda Kümbet Otel'in hizmete sunulduğunu belirten Özyavuz, "Harran'a gelen turistin ilçede kalma süresini artıracak çalışmalara ağırlık veriyoruz. Tüm çabamız Harran için. İlçemize hak ettiği turizm değerini kazandırmak ve mevcut turizm potansiyelini yükseltmek için çalışıyoruz. Gelirlerimizin azlığına takılmadan, mazeret göstermeden, bu hizmetlerimizi kısıtlı imkânlarla gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarihi dokunun gün yüzüne çıkartılması amacıyla yapılan kazıların da devam ettiğinin altını çizen Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, kazılar sonrası Harran'ın tarihi zenginliğinin daha iyi ortaya çıkacağını kaydetti.

(AK-SD-Y)



04.05.2017 10:18:14 TSI

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