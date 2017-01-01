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Bilal Yapıcı Güzel Sanatlar Lisesinde Korolar Şenliği

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:10
Bilal Yapıcı Güzel Sanatlar Lisesinde Korolar Şenliği
Bilal Yapıcı Güzel Sanatlar Lisesinde Korolar Şenliği

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Merkez Bilal Yapıcı Güzel Sanatlar Lisesinde bu yıl ilk defa 1. Korolar Şenliği düzenlendi.
Trakya'da ilk kez hazırlanan 1. Korolar Şenliğine Merkez Bilal Yapıcı Güzel Sanatlar Lisesi, Lüleburgaz 80. Yıl Ortaokulu, Bilim Sanat Merkezi, Merkez Atatürk Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Tevfik Fikret Yatılı Bölge Ortaokulu ve Mustafa Dalcalı Ortaokulu öğrencilerinden oluşan korolar katıldı. Müzik öğretmenleri eşliğinde öğrencilerin seslendirdiği beğenilen eserler davetlilerden bol bol alkış aldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, bu tür faaliyetleri düzenli olarak gerçekleştirmek istediklerini, böylece yeni yetişen nesillerin içindeki yetenekleri ortaya çıkarmayı amaçladıklarını belirterek, korolar şenliğine katılanlara teşekkür etti.
Şenliğe İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım'ın yanı sıra, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı.
(KA-MEF-Y)

04.05.2017 10:18:25 TSI
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