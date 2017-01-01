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KLUFEST çeşitli etkinlerle devam ediyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:12
KLUFEST çeşitli etkinlerle devam ediyor
KLUFEST çeşitli etkinlerle devam ediyor

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve bünyesinde faaliyet gösteren Fotoğrafçılık, Tiyatro, Dans ve Mizah Öğrenci Kulüpleri'nin paydaşı olduğu KLUFEST çeşitli etkinlerle devam ediyor.
KLUFEST Tiyatro Kulübü'nün "Çocuğum" adlı oyunu ile başladı. Festivalde ilk iki gün süresince tiyatro oyunlarının yanı sıra, Fotoğrafçılık Kulübü'ne üye öğrencilerin el yapımı fotoğraf makinesi (Pinhole) ile çektikleri fotoğraflardan oluşan "Pinhographia" sergisi, Mizah Kulübü öğrencilerinin "Karikatür" sergisi, Dans Kulübü öğrencilerinin tango solo dans gösterileri, Müzik Kulübü öğrencileri, Emre Ay, Gökhan Dönmezer, İstasyon39 ve Saki konserleri gerçekleştirildi.
Gösterilerde öğrencilere ücretsiz çekirdek dağıtımı da gerçekleştirilecek. Konserler, doğaçlama tiyatro ve dans gösterileri ile devam edecek olan KLUFEST, 5 Mayıs 2017 Cuma günü boyama etkinliği ve resim sergisi ile sona erecek.
(KA-MEF-Y)

04.05.2017 10:20:48 TSI
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