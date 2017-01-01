YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Alaplı Belediyesi dört koldan çalışıyor

Alaplı Belediyesi dört koldan çalışıyor



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Bu yılki yatırım programı dahilin de ilçede birçok mahallede çalışma sürdüren Alaplı Belediyesi, kentin birçok noktasında bozuk yol, beton kaldırım, sıcak asfalt, kilit parke, tretuvar ve bordür , çiçeklendirme yapımı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Alaplı Belediyesi bu yıl Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile dört koldan çalışmalarını devam ettiriyor. Yapılan bu çalışmalarla zamanla vatandaşın ulaşım sorunu kalmayacaktır. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Alaplı Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren yol çalışmaları konusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile dört koldan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlar beton yol, sıcak asfalt, kilit parke, yeni imar yollarının açılması,Çevre Çiçeklendirme, tretuvar, baskı beton uygulamasıdır. Bu çalışmalar kapsamında bugün itibariyle 690 Evler ve Dört yol üzerindeki Parkı yenilerek çalışmalar sona ermiştir. Yine bu cadde üzerinde yağmurlama çalışmaları nedeniyle bozulan yolun onarım ve bakım çalışmaları yapılmaktadır" dedi.

Başkan Tekin gerçekleşen her çalışmanın Alaplı ilçesinin çehresini değiştireceğini ve yaşam standartlarının yükselmekte olduğunu sözlerine ekledi.

(EY-OA-Y)



04.05.2017 10:24:12 TSI

NNNN

