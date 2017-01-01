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"Ufka Yolculuk-5 Meal Bilgi Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:17
"Ufka Yolculuk-5 Meal Bilgi Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu
"Ufka Yolculuk-5 Meal Bilgi Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana'da 'Ufka yolculuk-5 Kur'anı Kerim Meali Bilgi ve Kültür Yarışması'nda ödüller sahiplerine verildi.
Türkiye genelinde bu yıl 5'incisi düzenlenen ve Adana'da ise Adana Keşşaf Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği tarafından organize edilen yarışmanın ödül töreni Ramazanoğlu Cami Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Kur'anı Kerim tilaveti ve tanıtım videosunun gösterimiyle başlayan ödül töreninde konuşan Çukurova Müftüsü Hüseyin Gün, bu yarışmanın kaybedeninin olmadığını belirterek, önemli olanın bu etkinliğe katılma cesaretini göstermek olduğunu söyledi.
Türkiye'de yaşayan insanların yüzde 99'unun Müslüman olduğunu ancak bunun yüzde 35-40'ının Kur'an okumayı bildiği bunun haricindekilerin Kur'an'dan uzak olduğunu ifade eden Gün, bu anlamda fedakar emek sahiplerini tebrik ve takdir ettiğini söyledi.
Daha sonra yarışmaya katkı sağlayan kurum temsilcilerine ve yarışmada dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Ödül törenine Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kılıç, Yüreğir Halk Eğitim Müdürü Ramazan Akkuş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
(UMT-Y)

04.05.2017 10:26:36 TSI
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