ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Meteorolojiden dolu ve kuvvetli rüzgar uyarısı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:20
Meteorolojiden dolu ve kuvvetli rüzgar uyarısı

ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü kuvvetli sağanak yağış uyarısını yenilerken, dolu ve kuvvetli rüzgar ihtimaline karşıda ilgilileri uyardı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için gök gürültülü sağanak yağış, dolu ve kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.
Merkez tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemiz genelinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, orta kuvvette, gök gürültülü yağış esnasında yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir.Gök gürültülü yağışla birlikte olması muhtemel bölgesel dolu yağışları ve kuvvetli rüzgar değişimine karşı dikkatli, tedbirli olunmalıdır"denildi.
(HİV-Y)

04.05.2017 10:30:03 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Elazığ'da, köy çocukları sinema ile tanıştı
YEREL

ELAZIĞ'DA, KÖY ÇOCUKLARI SİNEMA İLE TANIŞTI
Elazığ'da '4006 Bilim Fuarı' açıldı
YEREL

ELAZIĞ'DA '4006 BİLİM FUARI' AÇILDI
Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısını yeniledi
YEREL

METEOROLOJİ 3 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINI YENİLEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
En çok satan otomobil markaları
OTOMOBİL

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLİ

 1
  • 2 Ünlü oyuncu makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!